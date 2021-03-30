Число абортов в России сократилось на 39% за 5 лет

Вице-премьер Татьяна Голикова на совете по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ заявила, что количество абортов в России с 2016 года снизилось на 39%.

Она отметила, что это «серьезные цифры». Кроме того, имеются предпосылки к дальнейшему снижению этого показателя.

По словам вице-премьера, при этом замедляются темпы снижения рождаемости — с 8% в 2019 году до 3% в 2020 году.

Она рассказала, что в прошлом году в России родились 1,4 млн детей. При этом средний возраст женщин, рожающих первых детей, постепенно сдвигается в сторону 30 лет.

Голикова также отметила, что численность женщин в возрасте от 20 до 29 лет в России снизилась с 2010 года на 37,5% и составляет сейчас чуть более 7,5 млн. Она отметила, что как раз сейчас в репродуктивный возраст сейчас вступило поколение, рожденное в 90-е.

По словам вице-премьера, в правительстве понимают, что такое серьезное сокращение численности женщин в репродуктивном возрасте приводит к сокращению рождений в России на сегодняшний день.