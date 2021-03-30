В Кремле отреагировали на идею организовать въезд иностранцев для вакцинации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею организовать въезд иностранцев для вакцинации от коронавируса.

По его словам, были уже инициативы предоставить возможность иностранцам приезжать в Россию, чтобы сделать здесь прививки.

«Такие инициативы были даже от представителей некоторых европейских стран», — рассказал Песков.

Он отметил, что этот вопрос находится в ведении оперативного штаба, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова.

По его словам, в этом вопросе президент будет ориентироваться на те решения и рекомендации, которые выносятся штабом.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.