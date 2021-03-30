Источник: открывший стрельбу в Мытищах задержан

Мужчина, открывший стрельбу в подмосковных Мытищах, задержан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Мужчина задержан. Никто не пострадал», — заявил собеседник агентства.

30 марта неизвестный мужчина в Мытищах забаррикадировался в частном доме и ведет стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим. Инцидент произошел в одном из коттеджей поселка Новые Вешки. По данным Telegram-канала Mash, вооруженный мужчина удерживает дом уже больше четырех часов.

Ранее сообщалось, что силовики начали штурм дома. По данным источника «Интерфакса», стрелок взял в заложники троих человек, однако силовикам удалось убедить его отпустить двоих, в том числе ребенка.

В МВД заявили, что стрелок бросил две гранаты в сотрудников полиции, прибывших к дому, чтобы проверить информацию о причастности местного жителя 1960 года рождения к незаконному обороту оружия.