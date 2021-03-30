В Минздраве сообщили о возможной третьей волне COVID-19 в России

Показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России свидетельствуют о возможной третьей волне распространения вируса, сообщила заместитель главы российского Министерства здравоохранения Татьяна Семенова. Ее слова приводит ТАСС.

«Сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», – заявила замминистра.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил нежелание россиян вакцинироваться от коронавируса. По его словам, это связано с национальными особенностями.

За весь период пандемии в России выявили более 4,5 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, более 98 тысяч из них — с летальным исходом. Выздоровели более 4,1 млн человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».