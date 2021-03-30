Spiegel: в Германии зафиксирован 31 случай тромбозов после вакцины AstraZeneca

Немецкий институт Пауля Эрлиха зафиксировал 31 случай тромбозов после вакцинации от COVID-19 препаратом Vaxzevria от AstraZeneca, пишет Spiegel.

В 19 случаях также была зарегистрирована тромбоцитопения (снижение количества тромбоцитов), девять человек умерли.

Специалисты зафиксировали тромбозы синусов твердой мозговой оболочки у двух мужчин 36 и 57 лет, а также 29 женщин от 20 до 63 лет.

30 марта на сайте европейского медицинского агентства EMA сообщили, что вакцину англо-шведской компании AstraZeneca переименовали в Vaxzevria.

Переименование произошло на фоне сообщений об опасных осложнениях у получивших вакцину людей. В марте после ряда случаев смертей после вакцинации, а также данных о риске образования тромбов у пациентов после использования препарата AstraZeneca, некоторые страны приостановили использование данного препарата — у ряда вакцинируемых развились проблемы со свертываемостью крови, несколько человек скончались от тромбоза и эмболии легочной артерии.

Однако позднее европейский лекарственный регулятор подтвердил безопасность данного препарата.