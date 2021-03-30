Путин сравнил ситуацию с COVID-19 в России и других странах

Ситуация с коронавирусом нового типа в России гораздо лучше, чем в других странах, заявил российский президент Владимир Путин в ходе заседания совета по межнациональным отношениям. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«У нас, слава богу, ситуация на данный момент времени — во всяком случае, на данный момент — гораздо лучше, чем во многих традиционных странах, куда наши туристы с удовольствием ездят», — отметил глава государства.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России свидетельствуют о возможной третьей волне распространения патогена.

За весь период пандемии в России выявили более 4,5 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, более 98 тыс. из них — с летальным исходом. Выздоровели более 4,1 млн человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».