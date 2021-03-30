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Общество. Новости

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Путин подчеркнул важность русского языка для консолидации общества

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Президент России Владимир Путин заявил о большой значимости русского языка для консолидации российского общества и граждан страны. Данную мысль глава государства высказал на заседании совета по межнациональным отношениям. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

В частности, в ходе заседания российский лидер рассказал, что правительство страны при участии широкого круга экспертов разрабатывает концепцию государственной языковой политики, особое место в которой отводится русскому языку.

«Вы знаете, как велика его значимость для всех граждан России, для социально-экономической, духовной, культурной консолидации нашего общества», – подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что до конца текущего года Государственная дума должна принять в третьем чтении изменения в закон о языках народов России, которые отражают ответственность государства за сохранение родных языков народов страны.

Кроме того, в ходе заседания Путин рассказал, сколько детей-мигрантов должно быть в российских школах.

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