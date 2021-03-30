В Ливане начали вакцинацию «Спутником V»

В Ливане началась вакцинация российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V», первым привился министр транспорта страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации агентства, вакцинация стартовала в здании ливанской национальной авиакомпании МЕА на территории международного аэропорта Бейрута.

Первую дозу препарата получил министр транспорта страны Мишель Наджар. Также немного позже в присутствии журналистов вакцину ввели министру здравоохранения Хамеду Хасану.

Всего вакцинацию пройдут 5 тыс. сотрудников, включая персонал аэропорта, сообщила представительница авиакомпании Памела Мудаввар.

Данный препарат был закуплен частной ливанской фармацевтической компанией «Фармалайн». Первые 50 тыс. доз были доставлены в Ливан 26 марта.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна намерена закупить 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».