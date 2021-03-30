Несколько взрывов произошло в доме в Мытищах, откуда мужчина стреляет по силовикам

В частном доме в Мытищах, откуда мужчина устроил стрельбу по силовикам, произошло несколько взрывов, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Сейчас произошел еще один сильный взрыв, до этого их было несколько. Возможно, он взрывает гранаты», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что после взрыва началась стрельба, задержать мужчину так и не удалось.

Оцеплена часть территории поселка, на которой проводится спецоперация по задержанию стрелка, уточняет агентство. По словам очевидцев, с участка не выпускают жителей поселка, которые остались внутри оцепления.

В правоохранительных органах агентству рассказали, что родственники стрелка ведут с ним переговоры и уговаривают сдаться.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против мужчины, открывшего стрельбу из собственного особняка в подмосковных Мытищах.

Также сообщалось, что мужчину удалось задержать, однако вскоре информация была опровергнута СК РФ.

На данный момент, операция по задержанию стрелка в Мытищах длится более четырех часов.