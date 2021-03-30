Открывший стрельбу в Мытищах держит на участке тигров

Мужчина, устроивший стрельбу в подмосковном поселке Вешки, держит на участке личный зоопарк с дикими животными. Об этом сообщает ТАСС.

По словам очевидцев, устроивший стрельбу мужчина построил дом около 10-15 лет назад, но с соседями не общался.

Также он рассказал, что на участке у него есть личный зоопарк с дикими животными.

«Слышали, что у него тигры есть, медведь, рысь, ну и коровы пасутся», — сказал он.

Ранее источник сообщал, что мужчина, открывший стрельбу в подмосковных Мытищах, задержан.

Сообщалось, что силовики начали штурм дома. По данным источника «Интерфакса», стрелок взял в заложники троих человек, однако силовикам удалось убедить его отпустить двоих, в том числе ребенка.

В МВД заявили, что стрелок бросил две гранаты в сотрудников полиции, прибывших к дому, чтобы проверить информацию о причастности местного жителя 1960 года рождения к незаконному обороту оружия.