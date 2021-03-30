Спецназовец ранен в перестрелке с «мытищинским стрелком»

Ранен силовик, принимавший участие в операции по обезвреживанию так называемого мытищинского стрелка. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.

«Боец спецназа одной из силовых структур ранен в ногу», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, спецназовец госпитализирован и получает медпомощь.

При этом не уточняется степень тяжести его ранения.

30 марта неизвестный мужчина в Мытищах забаррикадировался в частном доме и ведет стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим. Инцидент произошел в одном из коттеджей поселка Новые Вешки. По данным Telegram-канала Mash, вооруженный мужчина удерживает дом уже больше четырех часов.

В МВД заявили, что стрелок бросил две гранаты в сотрудников полиции, прибывших к дому, чтобы проверить информацию о причастности местного жителя 1960 года рождения к незаконному обороту оружия.

Ранее источник сообщил, что мужчина был задержан. Позже эта информация была опровергнута.