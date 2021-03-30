Общественная палата предлагает стандартизировать правила воспитания в школах

Первый заместитель председателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Павел Пожигайло предложил создать единую для всех российских школ программу воспитания, сообщает РИА «Новости».

«Федералы» разрабатывают примерную программу воспитания, а непосредственное контентное наполнение осуществляют образовательные учреждения. Неужели мы не понимаем, что мы таким образом входим на риск сепаратизма. Представляете, школа, особенно в национальных республиках, сама определяет систему воспитания», — пояснил Пожигайло в ходе круглого стола «Семья и государство: новые конституционные возможности взаимодействия в обеспечении права детей на образование».

По его мнению, недоброжелатели России могут вмешиваться в процесс воспитания подрастающего поколения.

«Я уверен, что мы обязаны иметь единую программу воспитания на всем пространстве нашей страны, которая могла бы обеспечить ту самую единую общность нашего народа», — дополнил Пожигайло.

Первый зампред комиссии по демографии утверждает, что единая для всех регионов программа воспитания поможет сохранить единство в стране.

Ранее в Общественной палате оценили потенциал нового состава ЦИК.