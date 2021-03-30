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Общество. Новости

Определилась деловая программа конференции «Организация событий. Новая нормальность»

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23 апреля на площадке ВДНХ в павильоне 55 состоится конференция «Организация событий. Новая нормальность».

Мероприятие станет одной из ключевых площадок для дискуссий между экспертами и определения векторов развития в условиях новой реальности.

Острый вопрос, надолго ли с нами новые требования по санитарно-эпидемиологической безопасности и можно ли возобновить работу событийной отрасли, не подвергая опасности себя и других, станет центральной темой для обсуждений.

Все еще действующие во всем мире ограничения диктуют определенные правила организации массовых событий.

В ходе пленарной сессии представители экспертного сообщества постараются разобраться, как именно в условиях современных реалий планируется обеспечить проведение крупнейших форумов, выставок, культурных и спортивных мероприятий в России и за рубежом.

Сквозным вектором обсуждений в ходе панельных сессий и круглых столов также станет вопрос устойчивого развития и разработки плана по достижению соответствующих целей, в том числе цифровизация ивент отрасли и внедрение «зелёных» стандартов проведения событий.

В формате брейнсторм сессий эксперты поделятся наработками и опытом, постараются сформулировать актуальные вопросы и предложения по таким направлениям, как транспортное обеспечение, гостиничное размещение, кейтринг, застройка площадки и лучшие региональные практики в контексте организации мероприятий в новой реальности.

Презентационная зона конференции станет местом, где посетителям выставки на конкретных примерах смогут продемонстрировать современные технологии, оборудование, услуги в сфере безопасности событийной сферы в самом широком смысле.

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