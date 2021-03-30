«Мытищинский стрелок» остался в горящем доме и предположительно погиб

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Общество. Новости

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Окна дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года Окна дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года
Сотрудники полиции на месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года Сотрудники полиции на месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года
Стрельба в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo; в Мытищах, 30 марта 2021 года Стрельба в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo; в Мытищах, 30 марта 2021 года
Сотрудники полиции на месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года Сотрудники полиции на месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года
Окна дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года Окна дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года
Сотрудники полиции на месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года Сотрудники полиции на месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года
Сотрудники правоохранительных органов в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo;, где мужчина забаррикадировался в одном из частных домов и открыл стрельбу по силовикам, 30 марта 2021 года Сотрудники правоохранительных органов в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo;, где мужчина забаррикадировался в одном из частных домов и открыл стрельбу по силовикам, 30 марта 2021 года
Сотрудники правоохранительных органов в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo;, где мужчина забаррикадировался в одном из частных домов и открыл стрельбу по силовикам, 30 марта 2021 года Сотрудники правоохранительных органов в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo;, где мужчина забаррикадировался в одном из частных домов и открыл стрельбу по силовикам, 30 марта 2021 года
Стрельба в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo; в Мытищах, 30 марта 2021 года Стрельба в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo; в Мытищах, 30 марта 2021 года
Сотрудник правоохранительных органов в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo;, 30 марта 2021 года Сотрудник правоохранительных органов в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo;, 30 марта 2021 года

«Мытищинский стрелок» остался в горящем доме и предположительно погиб

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Владимир Барданов, также известный как «мытищинский стрелок», остался в загоревшемся коттедже, откуда на протяжении 10 часов вел огонь из огнестрельного оружия по силовикам и прохожим, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, Барданов предположительно погиб.

30 марта Владимир Барданов забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим. Барданов бросил две гранаты в сотрудников полиции, которые прибыли проверить показания о его причастности к незаконному обороту оружия.

Стрелок взял в заложники троих человек, однако силовикам удалось убедить его отпустить двоих, в том числе ребенка. Инцидент произошел в одном из коттеджей поселка Новые Вешки.

В ходе оперативных мероприятий в перестрелке был ранен сотрудник спецназа. Через некоторое время силовики использовали гранатомет при штурме дома.

Ранее стало известно, что «мытищинский стрелок» мог организовать в своем коттедже подпольную мастерскую.

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