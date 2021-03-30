«Мытищинский стрелок» остался в горящем доме и предположительно погиб

Владимир Барданов, также известный как «мытищинский стрелок», остался в загоревшемся коттедже, откуда на протяжении 10 часов вел огонь из огнестрельного оружия по силовикам и прохожим, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, Барданов предположительно погиб.

30 марта Владимир Барданов забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим. Барданов бросил две гранаты в сотрудников полиции, которые прибыли проверить показания о его причастности к незаконному обороту оружия.

Стрелок взял в заложники троих человек, однако силовикам удалось убедить его отпустить двоих, в том числе ребенка. Инцидент произошел в одном из коттеджей поселка Новые Вешки.

В ходе оперативных мероприятий в перестрелке был ранен сотрудник спецназа. Через некоторое время силовики использовали гранатомет при штурме дома.

Ранее стало известно, что «мытищинский стрелок» мог организовать в своем коттедже подпольную мастерскую.