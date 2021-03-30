На месте пожара найдено тело «мытищинского стрелка»

Тело Владимира Барданова, также известного как «мытищинский стрелок», найдено в его коттедже, сообщает Telegram-канал «112».

30 марта Владимир Барданов забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим. Барданов бросил две гранаты в сотрудников полиции, которые прибыли проверить показания о его причастности к незаконному обороту оружия.

Стрелок взял в заложники троих человек, однако силовикам удалось убедить его отпустить двоих, в том числе ребенка. Инцидент произошел в одном из коттеджей поселка Новые Вешки. Мужчина вел огонь из дома на протяжении 10 часов.

В ходе оперативных мероприятий в перестрелке был ранен сотрудник спецназа. Через некоторое время силовики использовали гранатомет при штурме дома. В коттедже Барданова начался пожар.

Ранее стало известно, что «мытищинский стрелок» остался в горящем доме и, предположительно, погиб.