На опрокинувшемся в Ленобласти судне нашли тело женщины

На опрокинувшемся судне на заводе «Пелла» в Ленинградской области судне найдено тело женщины. Об этом сообщает Северо-Западное СУ на транспорте СК РФ, передает РИА «Новости».

«Обнаружили второго скончавшегося примерно в том же месте, женщину», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, водолазы обнаружили тело мужчины в опрокинувшемся на заводе судне в Ленинградской области.

Ранее несколько рабочих получили легкие травмы, еще двое пропали без вести в результате опрокидывания строящегося судна на заводе в Ленобласти. Согласно сообщению, инцидент произошел на площадке Ленинградского судостроительного завода «Пелла» у поселка Саперный.

Судно является рыболовецким траулером небольшого размера. Причины ЧП не установлены. Отмечалось, что шесть человек успели самостоятельно покинуть судно. Судьба еще двоих неизвестна.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).