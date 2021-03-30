«Мытищинский стрелок» имел проблемы с кредиторами

Владимир Барданов, вступивший в перестрелку с полицейскими в подмосковных Вешках, найденный мертвым в своем доме после пожара, имел проблемы с законом и кредиторами. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник

«У него было несколько судимостей по уголовным делам. Несколько раз он также был объявлен в федеральный розыск как скрывшийся от следствия», — говорится в сообщении.

По его словам, Барданов неоднократно получал административные штрафы за нарушения ПДД.

Кроме того, погибший имел проблемы с кредиторами.

«Он был в «черных» списках нескольких кредитных организаций, часто получал отказы по выдаче кредитов», — сказал источник.

30 марта Владимир Барданов забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим. Барданов бросил две гранаты в сотрудников полиции, которые прибыли проверить показания о его причастности к незаконному обороту оружия.

Стрелок взял в заложники троих человек, однако силовикам удалось убедить его отпустить двоих, в том числе ребенка. Инцидент произошел в одном из коттеджей поселка Новые Вешки. Мужчина вел огонь из дома на протяжении 10 часов.

В ходе оперативных мероприятий в перестрелке был ранен сотрудник спецназа. Через некоторое время силовики использовали гранатомет при штурме дома. В коттедже Барданова начался пожар.

Ранее стало известно, что «мытищинский стрелок» остался в горящем доме и, предположительно, погиб.