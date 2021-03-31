Учинившему стрельбу в Мытищах проведут посмертную психиатрическую экспертизу

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Общество. Новости

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Окна дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года Окна дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года
Сотрудники полиции на месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года Сотрудники полиции на месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года
Стрельба в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo; в Мытищах, 30 марта 2021 года Стрельба в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo; в Мытищах, 30 марта 2021 года
Сотрудники полиции на месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года Сотрудники полиции на месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года
Окна дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года Окна дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года
Сотрудники полиции на месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года Сотрудники полиции на месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года
Сотрудники правоохранительных органов в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo;, где мужчина забаррикадировался в одном из частных домов и открыл стрельбу по силовикам, 30 марта 2021 года Сотрудники правоохранительных органов в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo;, где мужчина забаррикадировался в одном из частных домов и открыл стрельбу по силовикам, 30 марта 2021 года
Сотрудники правоохранительных органов в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo;, где мужчина забаррикадировался в одном из частных домов и открыл стрельбу по силовикам, 30 марта 2021 года Сотрудники правоохранительных органов в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo;, где мужчина забаррикадировался в одном из частных домов и открыл стрельбу по силовикам, 30 марта 2021 года
Стрельба в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo; в Мытищах, 30 марта 2021 года Стрельба в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo; в Мытищах, 30 марта 2021 года
Сотрудник правоохранительных органов в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo;, 30 марта 2021 года Сотрудник правоохранительных органов в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo;, 30 марта 2021 года

Учинившему стрельбу в Мытищах проведут посмертную психиатрическую экспертизу

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Владимиру Барданову, который устроил стрельбу в подмосковном поселке Вешки, будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, скорее всего, в рамках уголовного дела погибшему проведут комплексную посмертную психолого-психиатрическую экспертизу для проверки психического состояния.

Он пояснил, что следователи установят психологические особенности стрелка, а также мотивы его действий.

Как сообщалось, специалисты также будут проводить экспертизу ДНК.

До этого стало известно, что тело Владимира Барданова, который также известен как «мытищинский стрелок», было обнаружено в его коттедже.

30 марта Владимир Барданов забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим. Барданов бросил две гранаты в сотрудников полиции, которые прибыли проверить показания о его причастности к незаконному обороту оружия.

Стрелок взял в заложники троих человек, однако силовикам удалось убедить его отпустить двоих, в том числе ребенка. Инцидент произошел в одном из коттеджей поселка Новые Вешки. Мужчина вел огонь из дома на протяжении 10 часов.

В ходе оперативных мероприятий в перестрелке был ранен сотрудник спецназа. Через некоторое время силовики использовали гранатомет при штурме дома.

Ранее сообщалось, что «мытищинский стрелок» мог организовать в своем коттедже подпольную мастерскую.

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