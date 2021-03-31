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Общество. Новости

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Жертва «скопинского маньяка» рассказала об угрозе от своего мучителя

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Одна из жертв «скопинского маньяка» Виктора Мохова Екатерина Мартынова рассказала, почему обратилась к Следственному комитету с просьбой предоставить ей государственную защиту и потребовала возбудить новое уголовное дело против бывшего заключенного. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «360».

По словам женщины, Мохов неоднократно предлагал ей встретиться, что, по мнению экс-пленницы, является угрозой. Она также рассказала, что мужчина, еще пребывая в тюрьме, написал ей письмо и отправил запрос на добавление в «друзья» в соцсети «ВКонтакте».

«Пока полиция не поставит его перед фактом, что так делать не надо, он сам не успокоится. Он чувствует свою безнаказанность», — подчеркнула Мартынова.

По ее словам, следователи приняли ее заявления, но никакого ответа она пока не получила.

Ранее Мартынова собиралась написать заявление о возбуждении уголовного дела из-за угроз ей и второй пострадавшей Елене Самохиной, высказанных Виктором Моховым в интервью телеведущей Ксении Собчак.

В 2000 году в городе Скопин Виктор Мохов похитил двух девушек в возрасте 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. Мохов морил их голодом, держал без света, наносил телесные увечья.

Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили. Скопинский районный суд спустя год приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

После освобождения Мохов дал интервью Ксении Собчак, в котором, в числе прочего, заявил о своих чувствах к Мартыновой и выразил желание «помочь» зачать детей Елене Самохиной.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своему ведомству провести проверку после интервью «скопинского маньяка».

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