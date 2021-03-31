В Шереметьево задержали пассажира, угрожавшего взрывом после просьбы надеть маску

В московском аэропорту Шереметьево был задержан пассажир рейса из Москвы в Томск, передает ТАСС.

Как сообщили в правоохранительных органах, мужчина угрожал взорвать самолет из-за просьбы надеть маску.

«Ночью 31 марта на борту самолета пассажир отказался надеть защитную маску и стал угрожать взорвать самолет», — сказал источник.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщается, что всех пассажиров пришлось пересадить на другой самолет и перепроверить их багаж.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.