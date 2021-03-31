Правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных до 31 июля

Правительство России в среду, 31 марта, продлило упрощенный порядок регистрации безработных до 31 июля 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно постановлению, россиянин может зарегистрироваться на бирже труда дистанционно через портал «Работа в России», оформить пособия по безработице возможно через личный кабинет на портале госуслуг. Соответствующие правила начали действовать в апреле прошлого года из-за пандемии коронавируса.

«Решения будут принимать руководители регионов исходя из эпидемиологической обстановки и специфики региональных рынков труда», — говорится в сообщении правительства.

Уточняется, что, в соответствии с правилами, у граждан отпадает потребность в предоставлении копии трудовой книжки, приказа об увольнении, справки о среднемесячном заработке с прежней работы. Необходимую информацию центры занятости получают из государственных информационных систем.

Кроме того, в формате «онлайн» возможно проходить перерегистрацию в качестве безработных и получать направления на новую работу.

В настоящее время максимальное пособие по безработице в России составляет 12 130 рублей, минимальное – 1500 рублей. Россиянам предоставляются пособия с момента регистрации в центре занятости.