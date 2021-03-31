В России выявили 8 275 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8 275 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Днем ранее в стране было выявлено 8 277 случаев COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 85 российских регионах, при этом 12,9% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 408 пациентов, полностью выздоровели 10 176 человек.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (1 286), Санкт-Петербурге (715), Московской области (584), Нижегородской области (283) и Ростовской области (239).

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 545 095 случая коронавирусной инфекции, из них 98 850 — с летальным исходом. Вылечились 4 166 172 человека.

Во вторник, 30 марта, специалисты ВОЗ после поездки в китайский Ухань опубликовали итоговый доклад, в котором заявили, что версия лабораторного происхождения коронавируса нового типа маловероятна, «наиболее вероятной» версией происхождения коронавируса нового типа они назвали переход вируса к человеку через «промежуточного носителя».