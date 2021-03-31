В Словении арестовали мужчину, пытавшегося прорваться с бензопилой в парламент

В Словении арестовали мужчину, пытавшегося прорваться с бензопилой в здание парламента. Об этом сообщает агентство STA со ссылкой на славянское МВД.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 30 марта, около 19.00 (20.00 мск).

К зданию заксобрания подошел мужчина с бензопилой. Сотрудники полиции, которые дежурили у здания, задержали мужчину.

По данным управления полиции Любляны, в результате инцидента никто не пострадал.

Согласно информации агентства, мужчина намеревался попасть внутрь здания и во время задержания кричал: «Хватит с меня локдауна!».

В парламенте в это время шло заседание о доверии председателю заксобрания Игору Зорчичу. Депутаты большинством голосов выразили доверие спикеру.