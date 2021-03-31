Температурная аномалия в России в 2020 году достигла 3,2°C

Средняя температура в России была в прошлом году на 3,2°C выше среднего показателя, отклонение было рекордным. Об этом заявил глава Росгидромета Игорь Шумаков в среду, 31 марта, во время выступления на коллегии ведомства.

По его словам, если верить докладу о состоянии климата в России, 2020 года оказался экстремально теплым как в России, так и во многих других странах мира.

Эксперт уточнил, что осредненная по всей территории России среднегодовая аномалия температуры воздуха составила 3,22°C. В данном случае речь идет об отклонении от средних показателей за период с 1961 по 1990 годы.

Шумаков отметил, что осредненная среднегодовая аномалия в прошлом году была более чем на 1 градус выше предыдущего максимума, который был зарегистрирован в 2007 году.

Он также добавил, что потепление климата на российской территории происходит быстрее, чем в глобальном масштабе.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в грядущие выходные в европейской части России наступят заморозки. Он также уточнил, что в пятницу, 2 апреля, пройдут осадки.