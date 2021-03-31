Стала известна судьба тигров и медведя с участка «мытищинского стрелка»

Дикие животные, которые жили на участке Владимира Барданова, открывшего стрельбу по сотрудникам силовых структур в подмосковном поселке Вешки, во время штурма не пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В его зоопарке были кабан, два тигра, медведь, пума, козы, цесарки, курицы, павлин. Все животные целы», — сказал источник.

Отмечается, что Барданов сдавал коттедж вместе с зоопарком в аренду, в том числе для съемок фильмов.

Источник уточнил, что животных будут изымать 1 апреля, после того как закончится опись найденного оружия. Тогда же и станет известно, куда направят животных.

Накануне во время штурма дома стрелка стало известно, что мужчина держит на участке личный зоопарк с дикими животными.

30 марта Владимир Барданов забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим. Барданов бросил две гранаты в сотрудников полиции, которые прибыли проверить показания о его причастности к незаконному обороту оружия. Мужчина вел огонь из дома на протяжении 10 часов. В ходе оперативных мероприятий в перестрелке был ранен сотрудник спецназа. Через некоторое время силовики использовали гранатомет при штурме дома.

Ранее стало известно, что Барданов сам поджег свой дом. СК подтвердил, что тело Владимира Барданова было обнаружено в его коттедже после пожара.