Суд приговорил гражданина России к 12 годам колонии за госизмену

Мосгорсуд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии гражданину России Сергею Петушкову по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что прокурор также ходатайствовал о 12 годах заключения для россиянина.

Петушков все эти годы проведет в колонии строго режима, также его ждет два года ограничения свободы после того, как он покинет место заключения

Дело россиянина из-за грифа «секретно» суд рассматривал в закрытом режиме. Известно лишь, что Петушкова задержали летом 2019 года по обвинению в шпионаже.

В России за государственную измену или шпионаж (УК РФ Статья 275) нарушителю грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

29 марта сообщалось, что Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы гражданку России Галину Довгополую по обвинению в совершении госизмены в пользу разведки Минобороны Украины.