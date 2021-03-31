Эксперт: влияние Запада на Ближнем Востоке зависит от того, как он справится с пандемией

Страны Запада теряют свое влияние на Ближнем Востоке, их роль в регионе в дальнейшем будет зависеть от того, как они смогут справиться с пандемией коронавируса. Такое мнение выразил во вторник директор Центра Ближнего Востока в Колледже Святого Антония Оксфордского университета, эксперт клуба «Валдай» Юджин Роган, выступая на десятой Ближневосточной конференции клуба.

«Идет переформатирование географии Ближнего Востока, но США пытаются это сделать удаленно. Посмотрим, насколько это удастся. Но я бы не стал преувеличивать возможности США или даже Евросоюза действовать в этом регионе, — сказал он. — Главное здесь, как США и Евросоюз справятся с коронавирусом, с экономическими проблемами. Запад никогда не был таким слабым на Ближнем Востоке».

Он обратил внимание, что после того, как новым главой Белого дома стал Джо Байден, Вашингтон стал уделять меньше внимания ближневосточной политике. США уже анонсировали планы по сокращению воинского контингента или полному выводу войск из Афганистана, Сирии и Ирака, напомнил специалист.

Страны Европы, по мнению эксперта, также стремительно теряют позиции в Ближневосточном регионе, а их влияние там сейчас сохраняется преимущественно за счет «колониальной ностальгии» части местных элит. «Не думаю, что кто-то искренне полагает, что Британия и Франция сейчас находятся в таком положении, что могут вмешаться в региональные дела каким-то существенным образом. На них лежит ответственность, но ее, конечно, не сравнить с их возможностями по действию в регионе», — цитирут специалиста ТАСС.

В то же время аналитик обратил внимание, что по мере того, как западные государства утрачивают свою роль на Ближнем Востоке, в регионе растет влияние России, участвующей в создании там нового порядка, и Китая, который фокусируется в первую очередь на реализации экономических интересов, а не военной или политической сферах.