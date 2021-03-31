СМИ узнали, какую информацию подозреваемый в шпионаже итальянец якобы передавал РФ

Итальянские спецслужбы считают, что задержанный по подозрению в шпионаже в пользу России военнослужащий военно-морских сил Италии якобы передавал российскому дипломату информацию о системах коммуникации в обмен на €5 тыс. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники, знакомые с материалами дела.

Отмечается, что этот итальянец обвиняется в политическом и военном шпионаже, раскрытии секретной информации.

По данным агентства, капитан имел доступ к секретным материалам как сотрудник Генштаба Минобороны Италии.

Военная прокуратура Рима открыла формальное расследование в отношении военнослужащего, а также гражданина России, которому тот якобы передавал материалы за вознаграждение.

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Рим выдворяет двух российских официальных лиц.

В ночь на 31 марта в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России были задержаны капитан военно-морских сил Италии и российский военнослужащий, работающий в посольстве России в Риме. Итальянский военный якобы передавал секретные документы российскому офицеру в обмен на денежное вознаграждение. Предполагается, что итальянец пошел на такие действия из-за проблем в семье.

В связи с произошедшим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на сохранение позитивных отношений с Италией.