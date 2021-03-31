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Общество. Новости

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Следственный комитет опубликовал видео из дома «мытищинского стрелка»

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Следственный комитет опубликовал видео из дома Владимира Барданова, который устроил стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов в Мытищах, передает РИА «Новости».

На кадрах показан сам дом, а также найденные внутри боеприпасы, последствия пожара в нескольких комнатах и работа следователей.

Ранее депутат Государственной думы Александр Хинштейн показал фотографии с арсеналом Владимира Барданова.

Утром 30 марта 61-летний Владимир Барданов отказался впустить в свой дом сотрудников полиции, мужчина бросил в сотрудников гранаты и начал стрелять из автоматического оружия. В ответ силовики также применили оружие, в том числе гранатомет. Один боец Росгвардии во время перестрелки получил ранение в ногу и был госпитализирован.

Операция продолжалась несколько часов до поздней ночи. Вечером дом загорелся, ликвидировать огонь не стали. Когда особняк догорел, внутри было найдено тело, специалисты должны провести экспертизу ДНК.

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