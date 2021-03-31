Хорватия с 1 апреля разрешит въезд вакцинированным «Спутником V»

Власти Хорватии с 1 апреля разрешают въезд в страну людям, привитым от COVID-19. Об этом сообщил глава хорватского МВД Давор Божинович, передает РИА «Новости».

Отмечается, что среди одобренных препаратов находится российская вакцина от коронавируса «Спутник V».

«Из внесенных изменений выделю то, что для въезда будут признаваться быстрые антиген-тесты, которые между собой признают страны-члены ЕС. Также можно будет въехать с подтверждением о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, которое будет действовать 180 дней», — сказал он.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.