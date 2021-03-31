Восьмая серия фильма митрополита Тихона о февральской революции вышла на «России 24»

В эфире телеканала «Россия 24» в среду продолжился показ фильма из цикла «Гибель империи. Российский урок» главы Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), который рассказывает о революции февраля 1917 года и событиях ей предшествовавших, а также пытается понять, какое значение те перипетии имели для дальнейшей судьбы российского государства.

Восьмая серия называется так: «Лорд Палмерстон: «Как трудно жить на свете, когда с Россией никто не воюет».

Части фильма по мере их выхода в эфир выкладываются на портале «Смотрим».

Митрополит Тихон отмечает, что поражения России в Первой мировой войне желали вовсе не только ее непосредственные противники: Германия, Турция и Австро-Венгрия.

Еще две силы сыграли свою роль, уверен он.

Во-первых, речь идет, как ни странно, о союзниках России по Антанте — Англии и Франции, продолжил автор фильма.

Несмотря на лестные оценки Черчилля и маршала Фоша, всерьез ни в Париже, ни в Лондоне не хотели бы, чтобы результатом победы союзников стало то, что Босфор и Дарданеллы оказались под контролем России.

Ну и во-вторых, по мнению митрополита, сыграла свою роль и особая позиция прогрессивной части общества внутри самой России.

В итоге, убежден митрополит Тихон, «России была объявлена другая, не вооруженная снарядами и пушками война, но гораздо более эффективная». «И ее-то Российская империя напрочь проиграла», — констатировал он.

«Россия 24» будет транслировать в своем эфире фильм «Гибель империи. Российский урок» по 14 апреля.