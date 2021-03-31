В Башкирии педагог уволилась из школы после инцидента с двойкой на лбу ученицы

В прокуратуре Республики Башкортостан заявили, что педагог начальных классов, нарисовавшая «двойку» на лице ученицы, уволена из школы по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Данная история произошла в башкирском городе Кумертау, в школе №5. Учительница младших классов поставила ручкой на лбу первоклассницы двойку из-за того, что девочка забыла принести на урок альбом для рисования. После произошедшего проверкой данного инцидента занялись в прокуратуре.

«Своими действиями педагог нарушила права учащейся, требования законодательства об образовании, должностной инструкции и унизила честь ребенка», — отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, согласно информации прокуратуры региона, в адрес руководителя отдела образования было внесено представление, в котором требуется принять меры для того чтобы в дальнейшем не допустить подобных ситуаций, а также наказать виновных должностных лиц.

Также в ведомстве подчеркнули, что ход и результаты доследственной проверки, которая была организована органами полиции по факту ненадлежащего исполнения учителем обязанностей по воспитанию детей, находятся под контролем.

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