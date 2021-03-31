Суд арестовал и. о. вице-премьера Ставрополья

Чертановский суд Москвы арестовал и. о. зампреда правительства Ставропольского края Романа Петрашова, которого обвиняют в мошенничестве на 130 млн руб. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Петрашову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 мая», — сказал источник.

Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России). Статья предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Петрашов отрицает свою вину.

30 марта Петрашова задержали по подозрению в мошенничестве.

В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета, ФСБ и МВД установлена причастность Петрашова к совершению преступления.

По версии следствия, с 2013 по 2015 год он под гарантии заключения договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений получил не менее 130 млн руб. Средства он получил как лично, так и через посредников или на расчетные счета подконтрольных ему компаний.