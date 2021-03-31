Выставка Body Worlds повысила возрастной ценз до «18+»

Организаторы выставки «Мир тела» в Москве поднимают для посещения возраст до «18+». Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу выставки.

«В связи с большим общественным резонансом, вызванным посещением детьми анатомической научно-познавательной экспозиции «Body Worlds / Мир Тела», организаторами выставки принято решение об изменении рекомендуемого возраста для посещения выставки на «18+», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лица в возрасте до 18 лет с 9 апреля будут допускаться на выставку только в сопровождении их законных представителей и только с 12 лет.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить организаторов выставки «Мир тела».

До этого православные активисты заявили, что намерены пожаловаться в прокуратуру на анатомическую выставку.

Экспозиция выставки Body Worlds состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации. Способ основан на замене всей жидкости организма на твердеющий пластик, что позволяет телу застывать в любой позе. В ходе подготовки выставки использовались тела доноров. Организаторы представили ее как образовательный, обучающий проект.