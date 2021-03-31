В Мозамбике власти освободили от террористов город Пальма

В Мозамбике вооруженные силы и полиция освободили захваченный ранее боевиками город Пальма. Об этом сообщил начальник полиции провинции Пемба Висенте Чикоте, пишет РИА «Новости».

«В настоящий момент полицейские и вооруженные силы Мозамбика контролируют город, он отбит у боевиков. Боевики ушли из города», — заявил Чикоте.

Он подчеркнул, что нет предпосылок к тому, что террористы вернутся в город.

29 марта стало известно, что боевики захватили город Пальма в Мозамбике и почти разрушили его.

Исламистские группировки напали на город Пальма в провинции Кабу-Делгаду в среду, 24 марта. Некоторые жители скрылись в лесу, работники месторождений, среди которых есть иностранцы, а также местные чиновники спрятались в гостинице. Военные заявили, что ведут операцию по освобождению города.

В ООН подсчитали, что порядка 5 300 человек покинули свои дома в захваченном боевиками городе Пальма на севере Мозамбика.