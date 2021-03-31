Молдавия ввела режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Молдавия ввела режим чрезвычайного положения, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Об этом заявила председатель парламента страны Зинаида Гречаный, пишет ТАСС.

«Проект решения был одобрен 52 голосами депутатов», — сказала она.

Режим будет действовать с 1 апреля по 30 мая.

В Молдавии коронавирусом заразились 228 370, выздоровели 205 759, скончались 4 915 человек. За последние сутки выявили 917 случаев, днем ранее — 932.

Ранее на Украине зарегистрировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки.

Рекордное число заболевших также было зафиксировано в Турции. Страна также вновь ужесточила меры в рамках борьбы с коронавирусом.

В мире коронавирусом заболели 129 млн, выздоровели 104 млн, погибли 2,8 млн человек. Свыше 20 мировых лидеров стран, правительств и международных организаций поддержали идею о создании международного договора для борьбы с пандемиями в будущем.