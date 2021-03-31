Лавров пошутил о будущем человечества

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на специальной сессии ближневосточной конференции клуба «Валдай» пошутил о том, что встреча проходит очно. Об этом пишет РИА «Новости».

«Абсолютно согласен, что оффлайн работать лучше. По крайней мере человечество продолжит себя только оффлайн. Онлайн не получится», — сказал Лавров.

На заседании участники обсуждали концепцию безопасности в Персидском заливе, будущие встречи лидеров России и Китая, а также роль США и НАТО в урегулировании региональных конфликтов.

Ранее Лавров сообщил, что в настоящее время ведет консультации с постоянными членами Совета безопасности ООН о проведении встречи лидеров этих государств.

Он подчеркнул, что «пятерка» (постоянные члены СБ ООН: Россия, США, Великобритания, Франция и Китай) играет очень важную роль.

Дипломат напомнил, что ранее российский лидер Владимир Путин выдвинул инициативу проведения саммита «пятерки», где Россия рассчитывает обсудить не столько какой-то конкретный кризис, сколько предназначение СБ ООН в международной политике.