В УФСИН рассказали о выговорах Навальному за нарушения

Находящемуся в исправительной колонии №2 в Покрове Алексею Навальному объявлены выговоры за нарушения, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСИН по Владимирской области.

Отмечается, что выговоры Навальному были вынесены комиссией исправительного учреждения за неоднократные нарушения в связи с отказом выполнять обязанности дежурного по камере, за нарушение установленной формы одежды, а также несоблюдение распорядка дня.

В УФСИН добавили, что при применении мер взыскания учитываются обстоятельства совершения нарушения, а также личность осужденного и его поведение ранее.

Также сообщается, что в каждом случае взысканий с Навальным проводилась разъяснительная беседа. Меры к осужденным определены законом и применяются ко всем осужденным без исключения, отметили в учреждении.

Кроме того в УФСИН сообщили, что Навальный получает всю необходимую медпомощь с учетом его состояния здоровья.

Ранее в Instagram Навального появилось сообщение, что он объявил голодовку из-за недопуска у нему врачей.

27 марта сообщалось, что члены владимирской ОНК посетили ИК-2 и поговорили с Навальным.