Россияне смогут подать заявление на поступление в школу через Госуслуги

Жители 30 российских регионов с 1 апреля смогут подать заявления на поступление в школу через портал Госуслуг. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минцифры.

«Подать электронное заявление на поступление в школу смогут жители 30 российских регионов, в которых обеспечена техническая возможность подачи заявления через специализированную форму на портале», — сказали в ведомстве.

Заявление будет регистрироваться автоматически после его подачи, пользователь получит соответствующее уведомление. Портал Госуслуг уже готов к повышенной нагрузке, все желающие смогут записать детей в школу онлайн.

Прием в первый класс будет проходить в два этапа. Это нужно, чтобы исключить очереди, которые возникали ранее. Первый этап продлится с 1 апреля по 30 июня, он предназначен для имеющих первоочередное и преимущественное право, а также для тех детей, которые живут на территории, прикрепленной к школе.

Второй этап начнется 6 июля и завершится не позже 5 сентября. В этот период в школу будут поступать заявки от всех желающих.

Ранее новую версию портала госуслуг запустили в тестовом режиме.