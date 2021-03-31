В Минздраве рассказали, когда будет доступна вакцина «КовиВак»

Первые партии российской вакцины от коронавируса «КовиВак» будут доступны в начале февраля. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА «Новости».

«Я думаю, что в первую декаду апреля она появится. Уже первые партии будут доступны», — сказал Мурашко.

Министр отметил, что сейчас препарат находится на контроле качества. Также глава минздрава отметил, что ситуация с коронавирусом в России за последние недели улучшилась. По его словам, профилактикой третьей волны остается соблюдение санитарных ограничений и вакцинация населения.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что система здравоохранения в России возвращается к обычному режиму работы. Она уточнила, что это значит восстановление диспансеризации и профосмотров.

В России коронавирусом заразились 4 545 095, выздоровели 4 166 172, скончались 98 850 человек.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».