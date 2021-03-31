Эксперт ЭИСИ: Путин доверяет губернаторам новой волны

Выступления губернаторов новой волны на совещании правительства РФ с основными докладами по важнейшей теме регионального развития подчеркивают особое доверие главы государства Владимира Путина к такому типу руководителей, пояснила в беседе с «Газетой.Ru» директор департамента региональных программ «Экспертного института социальных исследований» Дарья Кислицына.

В среду, 31 марта, президент страны в режиме видеоконференции провёл совещание с членами правительства, основной темой встречи было финансирование программ развития регионов.

«Губернаторы новой волны эффективны, решают проблемы и близки к людям, они работают на одной волне с главой государства», — добавила политолог.



Эксперт напомнила, что начавшаяся в пандемию передача губернаторам дополнительных полномочий продолжается.

Компетентность и предложения губернатора Челябинской области Алексея Текслера (финансовое развитие регионов) и главы Нижегородской области Глеба Никитина (развитие инфраструктуры) оказываются востребованными на федеральном уровне, в том числе и на уровне Госсовета, где губернаторы новой волны являются руководителями комиссий, указала аналитик.



«С ротацией в губернаторском корпусе, ростом качества управления в регионах благодаря становлению стандарта губернаторов новой волны будет расти роль губернаторского корпуса в решениях самого высшего уровня. Это является следствием эффективности новой кадровой политики президента России», — подчеркнула Кислицына.