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Общество. Новости

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Михаил Мурашко Михаил Мурашко

Мурашко привился «Спутником V»

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом пишет РИА «Новости».

«Мне приходится бывать в медицинских организациях, и в том числе в красных зонах, для меня, как и для всех медицинских работников, необходимо получить вот эту профилактическую защиту, что позволяет избежать грозных осложнений и заболевания», — сказал Мурашко.

Он уточнил, что перенес вакцинацию нормально, у него уже выработались антитела.

Ранее Мурашко рассказал, когда будут доступны первые партии российской вакцины от коронавируса «КовиВак».

Также вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что система здравоохранения в России возвращается к обычному режиму работы. Она уточнила, что это значит восстановление диспансеризации и профосмотров.

В России коронавирусом заразились 4 545 095, выздоровели 4 166 172, скончались 98 850 человек.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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