В Росгвардии оценили спецоперацию в Мытищах

Спецоперация в подмосковных Мытищах была проведена профессионально, условия не требовали ее «молниеносного» проведения. Об этом заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, пишет РИА «Новости».

«Действия росгвардейцев, наверное, мне как сотруднику некорректно (оценивать), я знаю, что многие эксперты оценили положительно. Из своего опыта скажу, что операция была профессиональна», — сказал он.

Грибакин уточнил, что быстрое проведение требуется в том случае, если есть информация о заложниках, раненых или погибших людях.

Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в Мытищах сам поджег свой дом.

30 марта Владимир Барданов забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим. Барданов бросил две гранаты в сотрудников полиции, которые прибыли проверить показания о его причастности к незаконному обороту оружия.

Стрелок взял в заложники троих человек, однако силовикам удалось убедить его отпустить двоих, в том числе ребенка. Инцидент произошел в одном из коттеджей поселка Новые Вешки. Мужчина вел огонь из дома на протяжении 10 часов.

В ходе оперативных мероприятий в перестрелке был ранен сотрудник спецназа. Через некоторое время силовики использовали гранатомет при штурме дома.