В Бразилии нашли новую разновидность COVID-19

Бразилия выявила новый тип коронавируса, похожую на штамм из Южной Африки. Как сообщил президент Института Бутантан Димас Ковас, это может быть и эволюционировавший бразильский штамм.

»(Разновидность — прим. ред.) похожа на штамм из Южной Африки», — сказал он.

Пациенты, у которых найден вирус, не путешествовали и не общались с людьми, побывавшими в африканской стране. Отмечается, что случай инфицирования были обнаружены в штате Сан-Паулу.

Отмечается, что выявленная разновидность может быть результатом эволюции бразильского штамма P1. Штамм 501.V2 был впервые выявлен в Южной Африке в октябре.

По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний, это на данный момент доминирующая форма вируса в ЮАР. Ранее исследования показали, что этот штамм так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.

Ранее министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что гражданам, привитым от коронавируса, в дальнейшем потребуется ревакцинация.