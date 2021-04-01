Россиян предупредили об изменениях в законах, вступающих в силу с апреля

В России с четверга, 1 апреля, начинает действовать ряд законов, пишет «Парламентская газета».

Так, с этого дня в стране вводится единая минимальная цена на табачную продукцию. Министерство сельского хозяйства будет рассчитывать ее на основе минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.

Кроме того, на российские и иностранные гаджеты обяжут устанавливать отечественное программное обеспечение. Такой электронной техникой являются смартфоны, стационарные компьютеры, ноутбуки, а также телевизоры с технологией Smart TV. Правительство также утвердило список программ, которые будут обязательны для предустановки. В перечне оказались сервисы электронной почты, интернет-браузеры, соцсети, мессенджеры, новостные агрегаторы, картографические и навигационные сервисы, программы для доступа к облачным системам хранения.

Еще в апреле в России начинается эксперимент по маркировке пива и отдельных видов слабоалкогольных напитков. Он будет идти до 31 августа 2022 года.

Отмечается, что в РФ с 1 апреля вступили в силу изменения в правила проведения экзаменов на водительские права. Речь идет об отмене сдачи «площадки» в ГИБДД. Однако нововведение коснется не всех. Водители мотоциклов продолжат сдавать как «площадку», так и «город».

Издание напоминает, что в стране отменяют обязательный перевод на удаленный режим работы сотрудников в возрасте 65 лет и старше.

Кроме того, со 2 апреля граждане смогут подавать заявление о перерасчете ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии.