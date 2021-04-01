В Роспотребнадзоре допустили, что эпидемия COVID-19 завершится к августу

Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что эпидемия коронавируса в РФ может закончиться к августу, передает РИА «Новости».

По его словам, летом заболеваемость COVID-19 может снизиться до сотен или даже единичных случаев. Специалист отметил, что такие показатели не играют большой роли в масштабах страны.

«Эпидемия в России может закончиться к августу, так как многие будут иметь иммунитет», — сказал Малеев.

Как указал эксперт, если учитывать сезонность вируса и уменьшение заболеваемости, то «летом эпидемический потенциал коронавируса прекратится».

При этом Малеев не исключил, что некоторый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией произойдет осенью, поскольку люди начнут возвращаться из отпусков и будут чаще друг с другом контактировать.

Согласно последним данным, в России выявили уже 4 545 095 случаев COVID-19, вылечились 4 166 172 человека, скончались 98 850 пациентов.