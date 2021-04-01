В Москве 1 апреля ожидается до +10°С

В Москве в четверг, 1 апреля, синоптики спрогнозировали до +10°С. В столице будет облачно, пройдет небольшой дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Согласно информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +8...+10°С. Ожидается юго-западный, западный ветер со скоростью 6-11 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать +2...+4°С. Будет дуть северный ветер 6-11 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 744 мм рт. ст., а ночью — 743 мм рт. ст.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об апрельских заморозках в европейской части России.