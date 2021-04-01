Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

СК завершил расследование дела об убийстве Шабтая Калмановича

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве в 2009 году российского бизнесмена Шабтая Калмановича. Об этом заявила старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова, передает РИА «Новости».

Тело россиянина с многочисленными огнестрельными ранениями было обнаружено днем 2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда в автомобиле марки Mercedes-Benz 500. Водитель также получил ранения, но ему удалось выжить.

По словам Ивановой, завершено расследование уголовного дела в отношении Багаудина Костоева, Али Белхороева и Батыра Тумгоева, которые, в зависимости от роли в преступлении каждого из них, обвиняются в убийстве и покушении на убийство организованной группой по найму, разбое и незаконном обороте оружия.

Согласно информации следствия, Тумгоев проинформировал сообщников о предполагаемом маршруте Калмановича. Когда автомобиль «Лада-Приора», за рулем которого был Белхороев, оказался на одной линии с Mercedes Калмановича в районе Смоленской набережной, Костоев начал стрелять по машине. В дальнейшем с места происшествия правоохранители изъяли 19 гильз калибра 9 мм. В июне 2019 года подозреваемые были задержаны.

Иванова также сообщила, что следствие собрало достаточное количество доказательств, благодаря чему уголовное дело удалось направить в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.