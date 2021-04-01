Задержана представитель губернатора Алтайского края в парламенте региона

Представитель губернатора и правительства Алтайского края в региональном законодательном собрании Стелла Штань задержана в Барнауле, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам источника, Штань находится в изоляторе временного содержания.

«Обстоятельства ее задержания пока уточняются. Предположительно, речь идет о мошенничестве», – рассказал собеседник агентства.

Источник РИА «Новости» также заявляет о задержании чиновницы. По его заявлению, Штань задержали по подозрению в особо крупном размере, ей планируют предъявить обвинение сегодня, 1 апреля.

Стелла Штань занимала пост представителя губернатора и правительства Алтайского края в региональном парламенте с 2018 года. С 2008 по 2016 год она была депутатом краевого Законодательного собрания.

Ранее по подозрению в получении многомиллионных взяток был арестован заместитель председателя правительства Ставрополья Александр Золотарев.