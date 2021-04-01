Экс-адвокат рассказал, что устроивший стрельбу в Мытищах боялся попасть в СИЗО

Владимир Барданов, который 30 марта устроил стрельбу в подмосковном поселке Вешки, ранее боялся, что у него отберут бизнес, а его самого отправят в СИЗО по сфабрикованному делу. Об этом сообщил бывший адвокат Эльман Пашаев, который был знаком с пенсионером, передает ТАСС.

По словам Пашаева, Барданов неоднократно к нему обращался за юридической помощью, они были знакомы четыре года.

«А в последнее время говорил, что его «заказали»: хотят использовать полицию для того, чтобы сфабриковать уголовное дело, отобрать его бизнес и отправить в СИЗО, а там начать над ним издеваться», — рассказал бывший правозащитник.

Он отметил, что в этом и состояла причина поведения пенсионера.

Пашаев также рассказал, что у Барданова было несколько источников дохода: он сдавал в аренду принадлежащие ему гаражи и помещения, а также оказывал посреднические услуги, имел свои предприятия.

30 марта Владимир Барданов забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим. Барданов бросил две гранаты в сотрудников полиции, которые прибыли проверить показания о его причастности к незаконному обороту оружия.

Стрелок взял в заложники троих человек, однако силовикам удалось убедить его отпустить двоих, в том числе ребенка. Инцидент произошел в одном из коттеджей поселка Новые Вешки. Мужчина вел огонь из дома на протяжении 10 часов.

В ходе оперативных мероприятий в перестрелке был ранен сотрудник спецназа. Через некоторое время силовики использовали гранатомет при штурме дома. В итоге Барданов погиб при пожаре в доме, который сам же и устроил.